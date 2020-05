Ako zachrániť svoju firmu pred krachom

Príchod nečakanej situácie nemusí znamenať koniec podnikania. Existuje niekoľko spôsobov riešenia krízy. V článku Vám predstavíme hneď viacero možností.

Ekonomické teórie bežne predpokladajú určité životné cykly podniku, medzi ktoré patrí aj fáza krízy. Do finančných problémov sa podnikateľské subjekty dostávajú z rôznych príčin. Faktom však je, že väčšina podnikateľov na Slovensku na fázu krízy nie je pripravená, alebo vôbec nepredpokladá, že môže nastať. Za najčastejšie príčiny problémov malých a stredných podnikov v Slovenskej republike môžeme považovať zlyhanie business plánu, oneskorené spustenie, prípadne celkové zrušenie projektu, do ktorého investovali veľké množstvo finančných prostriedkov, strata hlavného odberateľa, strata trhu a častým dôvodom neschopnosti splácať svoje záväzky býva aj omeškanie odberateľov dlžníka s platbami.

Tento rok sa nám k bežným problémom pripojila aj pandémia koronavírusu COVID 19, ktorá spôsobila úplné zatvorenie prevádzok, stratu príjmu, výrazný pokles odbytu pre firmy, ako aj zvýšenie zadlženia jednotlivých podnikov.

Napriek tomu príchod nečakanej situácie nemusí znamenať koniec podnikania. Existuje niekoľko spôsobov riešenia krízy.

Prvou možnosťou je reštrukturalizácia v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií, ktorá predstavuje určitú formu súdnej ochrany. Druhou možnosťou je neformálna reštrukturalizácia, ktorú si podnik môže dohodnúť so svojimi veriteľmi individuálne.

Výhodou formálnej reštrukturalizácie je, že oficiálnym začatím reštrukturalizácie nastávajú zákonné účinky, ktoré zabraňujú začatiu konania o výkone rozhodnutia a exekučného konania. Prebiehajúce konania sa podľa zákona prerušujú. Ďalšia výhoda pre dlžníka vzniká v prípade, že ak má majetok zaťažený zabezpečovacím právom, nemožno začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva na tento majetok. Rovnako nemôže druhá zmluvná strana vypovedať zmluvu uzatvorenú s dlžníkom alebo od nej odstúpiť pre omeškania dlžníka s plnením, na ktoré druhej zmluvnej strane vznikol nárok pred začatím reštrukturalizačného konania. Vypovedanie alebo odstúpenie od zmluvy by bolo neúčinné.

Formálna reštrukturalizácia vytvára priestor, kedy je dlžník chránený pred veriteľmi a má tak viac času analyzovať svoje podnikanie, eliminovať niektoré nákladové položky, prehodnotiť štruktúru a množstvo zamestnancov, uzavrieť zmluvy o budúcej spolupráci a celkovo zabezpečiť, aby sa podnik dostal z nepriaznivej finančnej situácie a stal sa konkurenčným na trhu. Počas formálnej reštrukturalizácie spolupracuje dlžník so správcom, ktorý za pomoci dlžníka preskúmava minulé transakcie, uzatvorené zmluvy a pomáha mu nastaviť podnikanie. Tu však treba poznamenať, že tento zložitý proces nezvládne každý správca. V minulosti si dlžník mohol správcu zvoliť sám na základe jeho skúseností a odbornosti. Podľa dnes platnej právnej úpravy, je správca vyberaný generovaním na súde náhodným spôsobom, čo predstavuje pomerne veľké riziko tohto spôsobu reštrukturalizácie.

Reštrukturalizačné konanie trvá približne 7 až 9 mesiacov, počas ktorých správca vykonáva dohľad nad dlžníkom a musí mu schvaľovať jednotlivé úkony. Nevýhodou je aj strata dobrej povesti dlžníka, ktorý je už reštrukturalizáciou “poznačený“ na ďalšie obdobia. Novela reštrukturalizácie so sebou priniesla aj určitú finančnú náročnosť predovšetkým pre malé a stredné podniky, kedy je dlžník povinný uhradiť po povolení reštrukturalizácie správcovi 10.000,00 Eur za prijatie reštrukturalizácie a následne v závislosti od veľkosti podniku 1.000,00 – 3.000,00 Eur mesačne, čo pre mnohé spoločnosti vo finančných ťažkostiach predstavuje značnú finančnú záťaž.

Jedným zo spôsobov ako sa vyhnúť strate dobrého mena spoločnosti a nevýhodám spojeným s formálnou reštrukturalizáciou je druhá možnosť tzv. neformálna reštrukturalizácia.

Neformálna reštrukturalizácia zahŕňa zmenu a zloženie majetku a záväzkov spoločnosti, ktorá sa nachádza vo finančných ťažkostiach bez úplnej intervencie zo strany súdu. Cieľom neformálne reštrukturalizácie je zvýšiť efektivitu, obnoviť rast a znížiť náklady dlžníka. Aktivity počas reštrukturalizácie môžu zahŕňať zmenu obchodných ako aj finančných aktivít dlžníka. V mnohých situáciách chráni neformálny postup záujmy zúčastnených strán efektívnejšie ako by tomu bolo v prípade formálnej reštrukturalizácie.

Často tak neformálna reštrukturalizácia funguje ako protipól formálnej reštrukturalizácie, prípadne formálny postup nasleduje po neúspechu neformálnej možnosti. Nie je upravená zákonom, preto je dôležitejšia vzájomná interakcia medzi dlžníkom a veriteľmi, obzvlášť ak je veriteľom banka. Dôležité pri neformálnej reštrukturalizácii je prísľub budúcej prosperity, a teda dlžník musí banke dokázať, že problém nie je trvalý a môže ho prostredníctvom prijatých opatrení odstrániť a zvrátiť tak momentálnu nepriaznivú situáciu. Dôležitý je aj prístup dlžníka k problému. V prípade proaktívneho prístupu a nezatajovania podstatných informácií je väčšia šanca dohody s bankou ako aj ostatnými veriteľmi. Pre banku býva veľmi dôležité, aby sa dlžník na predĺžení lehoty splatnosti dohodol zároveň aj so svojimi odberateľmi, nakoľko v prípade neformálnej reštrukturalizácie nie je dlžník chránený zákonom voči exekučným konaniam.

Je zrejmé, že neformálna reštrukturalizácia prináša dlžníkovi určité výhody, ale zároveň aj nevýhody, ktoré môžeme sumarizovať nasledovne:

Výhody neformálnej reštrukturalizácie:

Flexibilita

Počas neformálnej reštrukturalizácie sa dlžník zo svojimi veriteľmi môže dohodnúť na ľubovoľnom postupe, poskytnutí nových finančných prostriedkov, uzatvoriť zmluvu o záložnom práve a nie pritom limitovaný správcom, či súdom. Môže sa dokonca dohodnúť na inom uspokojení pre rôznych veriteľov, čo v prípade formálnej reštrukturalizácie nie je vždy možné. Zriedkavým, ale nie vylúčeným postupom býva aj postúpenie pohľadávok veriteľov voči dlžníkovi na iný subjekt, s ktorým ďalej môže dlžník pokračovať v rokovaniach o neformálnej reštrukturalizácií častokrát v dlhšom časovom horizonte.

Spôsob komunikácie

V prípade neformálneho postupu je možné rokovať s veriteľmi flexibilne bez stanoveného miesta alebo času súdom, individuálne aj skupinovo podľa uváženia veriteľov a dlžníka.

Čas

Pri procese reštrukturalizácie býva čas často veľmi dôležitý element. Dlžník potrebuje riešiť situácie flexibilne a čo možno najrýchlejšie. Pri formálnej reštrukturalizácii je presne stanovený postup a lehoty, ktoré sa musia dodržiavať. Pri neformálnom postupe tieto povinnosti odpadávajú a dlžník tak môže rýchlejšie reagovať na zmeny situácie. Celková dĺžka trvania neformálnej reštrukturalizácie býva vo väčšine prípadov kratšia ako pri formálnom postupe.

Dôvernosť

Ako už zo samotného pomenovania vyplýva neformálna reštrukturalizácia nie je verejne známa. Z toho dôvodu nemá na dlžníka negatívny dopad z hľadiska reputácie na trhu. Úspešná neformálna reštrukturalizácia naopak dáva jej veriteľom pozitívny obraz o spoločnosti, nakoľko vidia snahu a záujem manažmentu dlžníka o riešenie situácie a otvorenosť voči vzájomnej komunikácii.

Samostatnosť

V prípade neformálnej reštrukturalizácie funguje dlžník samostatne bez dohľadu súdu alebo reštrukturalizačného správcu. Nemusí získavať súhlas na vykonávanie úkonov a môže vykonať aj úkony, ktoré by v prípade formálnej reštrukturalizácie neboli možné.

Nákladovosť

Prostredníctvom neformálnej reštrukturalizácie sa dlžník môže vyhnúť poplatkom, ktoré sú spojené s formálnym postupom, či už poplatkom súdu alebo reštrukturalizačnému správcovi.

Neformálny postup si zakladá na rýchlosti, flexibilite, a preto nie je dostatok času na dôkladnú analýzu spoločnosti. Neodhalené tak môžu ostať nedostatky, ktoré opätovne spôsobia úpadok spoločnosti v nasledujúcich obdobiach. Predpokladom k vylúčeniu takejto situácie býva častým riešením požiadanie tretej strany o vyhotovenie nezávislého pohľadu na situáciu dlžníka, nakoľko veritelia bývajú ovplyvnení záujmom o uspokojenie svojich pohľadávok v čo najkratšom čase, niekedy na úkor možného zlepšenia situácie dlžníka. Pre nezávislý pohľad na finančnú, právnu, alebo hospodársku situáciu dlžníka sa vytvára analýza zapojením odborníkov, takzvané Independent business review „IBR“.

Aj napriek tomu, že je neformálna reštrukturalizácia vo väčšine prípadov rýchlejším riešením ako formálny postup, v prípade nespolupracujúcich veriteľov môže byť výrazne spomalená, nakoľko je k určitému postupu potrebný súhlas od všetkých veriteľov. V neformálnej reštrukturalizácii neexistuje veriteľský výbor, ktorý by zastrešoval záujmy všetkých veriteľov. Z toho dôvodu môže byť celková komunikácia náročnejšia ako v prípade formálneho postupu. Spravidla pre odstránenie tohto nedostatku banky uzatvárajú dohody, napríklad formou „Dohody o spoločnom postupe veriteľov“ kde definujú postup neformálnej reštrukturalizácie, rozdelenie výťažkov, prípadne iné náležitosti potrebné k efektívnej dohode. Veritelia si taktiež pre zjednodušenie potrebných krokov odsúhlasujú medzi sebou takzvaného „agenta“, t.j. veriteľa, ktorý za formu odplaty od dlžníka zabezpečuje potrebné dokumenty a podklady k reštrukturalizácií aj pre iných veriteľov.

Nevýhodou neformálnej reštrukturalizácie oproti formálnej podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií je, že dlžník nie je chránený zákonom voči exekúciám ani výkonom záložného práva, a teda pokiaľ neexistuje dohoda zo všetkými veriteľmi, stále mu môžu siahnuť na majetok, čo môže výrazne ohroziť podnikanie dlžníka.

Neformálnou reštrukturalizáciou nezanikajú povinnosti predpísané zákonom. V prípade, že dlžník nepodá včas návrh na vyhlásenie konkurzu, zodpovedá za škody, ktoré tým spôsobí a hrozia mu s tým spojené sankcie.

Dočasná tretia možnosť

Opatrením MS SR nám pribudla aj ďalšia možnosť, ktorou je tzv. dočasná ochrana dlžníka, kde na základe formalizovaného návrhu podaného na príslušný súd, bude dlžníkovi priznaná dočasná ochrana pred veriteľmi, trvajúca do 30.10.2020.

Znamená to istú formu ochrany subjektu, ktorý sa z dôvodu pandémie dostal do ekonomických problémov, pred jeho veriteľmi. Táto dočasná ochrana má zabrániť úplnej likvidácii podnikateľov a má napomôcť k preklenutiu výpadku, resp. zníženiu tržieb podnikateľa, pričom účinky tejto dočasnej ochrany sú rovnaké ako pri začatí formálneho reštrukturalizačného konania, a teda sa napr. prerušujú exekúcie, nemožno začať výkon záložného práva, nemožno vypovedať dlžníkovi zmluvu z dôvodu omeškania podnikateľa s plnením a pod.

Netreba však zabúdať na to, že keď aj využijete inštitút dočasnej ochrany, po jej ukončení budete povinný zameškané uhradiť. A práve preto je nevyhnutné, aby počas obdobia dočasnej ochrany bola Vaša situácia dôkladne vyhodnotená a bol nastavený reálny plán, podľa ktorého budete ďalej v podnikaní pokračovať. Pokiaľ by ste dočasnú ochranu využili len na predĺženie stavu krízy vo vašej spoločnosti a následne by ste neboli schopní odvrátiť hroziaci bankrot, takáto ochrana by pre Vás nemala žiadny význam, ba práve naopak dostali by ste sa do zhoršenej situácie, ktorá by mohla so sebou priniesť aj rôzne neželané súdne konania akými sú napr. odporovacie žaloby.

Na záver považujem za dôležité uviesť, že na to, aby ste túto ťažkú situáciu zvládli, je nevyhnutné spolupracovať s odborníkmi v danej oblasti, napr. s našou advokátskou kanceláriou. Viac na www.skodalegal.sk.