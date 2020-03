Malé možnosti zamestnávateľa v čase krízy

Situácia šírenia koronavírusu COVID19 komplikuje život všetkým ľudom, predovšetkým podnikateľom a zamestnávateľom. Okrem obavy nad zdravím a životom každého z nás, ako aj našich blízkych je tu aj obava nad ekonomickými dopadmi.

Na základe rozhodnutia Vlády SR a Ústredného krízového štábu SR vydal Úrad verejného zdravotníctva SR v poslednom období niekoľko opatrení zabraňujúcim šíreniu tejto nákazy. Avšak väčšina z týchto opatrení má priamy dopad najmä na podnikateľov. Či už v podobe zabezpečenia potrebných ochranných prostriedkov pre svojich zamestnancov alebo dezinfekciu pracovného prostredia a priestorov, v ktorých podnikateľ vykonáva svoju podnikateľskú činnosť.

Čo však v prípade, ak na základe týchto opatrení sa na Vašu prevádzku vzťahuje zákaz a Vy nemáte možnosť svojim zamestnancom prideľovať prácu? Pri niektorých prevádzkach (ako napr. maloobchodné predajne) nie je možné zamestnancovi prideliť prácu z domu. Novovymenovaná vláda SR premiéra Igora Matoviča sľubuje, že prijme isté opatrenia na zmiernenie dôsledkov týchto opatrení pre zamestnávateľov. Avšak do dnešného dňa prijala len opatrenia, ktoré riešia situáciu pre malé percento takýchto zamestnávateľov.

Poďme sa teda pozrieť na možnosti zamestnávateľa podľa súčasnej platnej právnej úpravy:

Pokiaľ u zamestnávateľa pôsobí zástupca zamestnancov, má zamestnávateľ možnosť znížiť zamestnancovi náhradu mzdy na sumu až 60% jeho priemerného zárobku. Zamestnávateľ však musí mať v dohode so zástupcami zamestnancov vymedzené vážne prevádzkové dôvody, pre ktoré zamestnávateľ nemôže prideľovať zamestnancovi prácu a sumu, na ktorú môžu túto náhradu mzdy znížiť, najmenej však spomínaných 60% jeho priemerného mesačného zárobku. Vážnym prevádzkovým dôvodom je nepochybne aj pandémia. Zástupcom zamestnancov môže byť aj zamestnanec pracujúci na dohodu o pracovnej činnosti. A teda pokiaľ ste malý podnikateľ s jedným až dvomi zamestnancami, zástupcom zamestnancov bude jeden z nich. Pokiaľ zástupcu nemáte, tak si ho zvolíte. Pokiaľ je to v súvislosti s podnikateľskou činnosťou zamestnávateľa čo i len trochu možné, má zamestnávateľ možnosť so súhlasom zamestnanca prideliť mu prácu z domu, t. j. „home office“. Ako sme už uviedli vyššie, táto možnosť však nie je „dostupná“ každému zamestnávateľovi. Nariadenie čerpania dovolenky zamestnancom, a to buď so súhlasom zamestnanca alebo nariadením zamestnávateľa s tým, že pokiaľ s tým zamestnanec nesúhlasí je zamestnávateľ povinný oznámiť nariadenie čerpania dovolenky 14 dní vopred, pričom takto nariadená dovolenka musí byť aspoň v trvaní dva týždne. Skončenie pracovného pomeru so zamestnancom. Jedná sa o situáciu, ktorej sa určite chce vyhnúť každý zamestnanec a určite aj každý zamestnávateľ, nakoľko po prekonaní krízy bude ťažké nájsť iného kvalifikovaného a zodpovedného zamestnanca. V tejto súvislosti pripadajú do úvahy dve možnosti skončenia pracovného pomeru, a to buď dohodou alebo výpoveďou zo strany zamestnávateľa z dôvodu jeho nadbytočnosti. Opatrenia proti šíreniu koronavírusu však skomplikovali aj možnosti dania výpovede zo strany zamestnávateľa, nakoľko výpoveď musí byť písomná a doručená zamestnancovi do vlastných rúk. Nakoľko pošta doporučené zásielky aktuálne nedoručuje a zamestnanec si ju musí prísť vyzdvihnúť na poštu, pričom pošta automaticky predlžuje odbernú lehotu o ďalších 14 dní. Týmto sa môže platné danie výpovede predĺžiť o niekoľko dní. Samozrejme treba počítať s tým, že po doručení výpovede plynie zamestnancovi výpovedná doba.

Je pravdepodobné, že súčasná situácia bude pre mnoho malých a stredných podnikateľov likvidačná. Aj v období keď podnikatelia nebudú dosahovať žiadne príjmy budú povinní hradiť nájomné, mzdy za zamestnancov, ktorí však reálne nebudú pracovať, alebo v prípade skončenia pracovného pomeru vyplatiť týmto zamestnancom odstupné. Mnoho z nich sa dostane počas tohto obdobia do predĺženia, kde im vznikne povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu. Poslanci dňa 25.03.2020 schválili zákon, ktorým predĺžili lehotu na podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v prípade predĺženia, ktoré nastalo v čase od 12.03.2020 do 30. apríla 2020 na 60 dní. Avšak táto úprava samozrejme nerieši problém zamestnávateľa, iba predlžuje čas, ktorý má na to, aby podal návrh na konkurz svojej spoločnosti, bez prípadných sankcií za neskoré podanie návrhu.

V prípade, ak sa zamestnávateľ dostane do predĺženia a podá návrh na vyhlásenie konkurzu, môžu byť pohľadávky zamestnancov uspokojované z garančného poistenia. Zamestnanec v takomto prípade uplatní svoj nárok na dávku garančného poistenia v pobočke Sociálnej poisťovne podľa sídla zamestnávateľa. Maximálna výška dávky garančného poistenia, na ktorú má zamestnanec nárok v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa vzniknutej do 30.06.2020 je 3.039 €.

Na záver je potrebné si uvedomiť, že následky pandémie pociťuje zamestnanec, ale vo vyššej miere najmä zamestnávateľ. Preto je aj v záujme zamestnancov, aby zamestnávateľ prekonal toto ťažké ekonomické obdobie a mohol zamestnancov zamestnávať aj naďalej. Vzhľadom k prebiehajúcej situácií musím konštatovať, že nás všetkých čaká zrejme ťažšie obdobie a na to, aby sme ho čo najlepšie prekonali je potrebné urobiť všetky potrebné a možné opatrenia včas.